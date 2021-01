The Great Gatsby, het boek van F. Scott Fitzgerald uit 1925, wordt verfilmd in de vorm van een televisieserie. De personages uit de roman worden in het project op "moderne wijze" belicht, meldt Deadline.

De roman van de Amerikaanse auteur Fitzgerald, die zich afspeelt in de jaren twintig en draait om de mysterieuze en rijke veteraan Jay Gatsby, is al talloze keren verfilmd en tot theaterstuk bewerkt. In de recentste verfilming, door Baz Luhrmann uit 2013, nam Leonardo DiCaprio de hoofdrol op zich.

De cast voor de seriebewerking, die wordt geschreven door Vikings-maker Michael Hirst, is nog niet bekend. Het verhaal wordt omschreven als "een verkenning van de verborgen levens van de personages, gezien door een moderne lens van een gebarsten American dream". Hierbij wordt de "grootsheid van Fitzgeralds tijdloze visie" niet uit het oog verloren, laten de makers van de serie aan de filmsite weten.

Blake Hazard, een achterkleindochter van de The Great Gatsby-auteur, heeft haar goedkeuring verleend aan het project. Zij beheert het nalatenschap van haar overgrootvader en zal ook als producent bij de serie betrokken zijn.

Waar en wanneer The Great Gatsby te zien zal zijn, is nog niet bekend.