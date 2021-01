Luke Evans heeft een nieuwe rol in een Disney-film te pakken. Na Gaston te hebben gespeeld in de liveactionverfilming van Beauty and the Beast gaat hij een slechterik spelen in de nieuwe verfilming van Pinocchio.

Filmsite Deadline meldt dat Evans de koetsman gaat spelen. Die brengt luie kinderen naar het eiland waar ze uiteindelijk zullen veranderen in een ezel. De koetsman heeft in de originele film uit 1940 geen naam; het is nog onbekend of dat in de nieuwe Pinocchio wel het geval zal zijn.

De nieuwe verfilming wordt geregisseerd door Robert Zemeckis, die eerder Back to the Future en Forrest Gump maakte. Net als in laatstgenoemde film heeft Tom Hanks een van de hoofdrollen: in Pinocchio speelt hij Geppetto, de speelgoedmaker die Pinokkio maakt.

Pinocchio was in 1940 de tweede lange animatiefilm van Disney. De film vertelt het verhaal van een pop die de kans krijgt een echte jongen te worden.