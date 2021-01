Jane Fonda krijgt tijdens de komende uitreiking van de Golden Globes de prestigieuze Cecil B. deMille Award. De 83-jarige Grace & Frankie-actrice ontvangt de oeuvreprijs tijdens de ceremonie op 28 februari, schrijft E Online dinsdag.

Fonda heeft al meerdere Globes in haar prijzenkast staan. Ze verzilverde door de jaren heen zeven van in totaal vijftien nominaties. De prijzen kreeg de actrice voor rollen in onder meer Klute en Coming Home. Beide films leverden haar ook een Oscar op.

De Cecil B. deMille Award wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een "buitengewone bijdrage" heeft geleverd aan de film- en entertainmentwereld. Eerdere ontvangers zijn onder anderen Walt Disney, Frank Sinatra, Sidney Poitier, Doris Day en Robin Williams.

De laatste vijf winnaars waren Denzel Washington, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Jeff Bridges en vorig jaar Tom Hanks.

Vanwege de coronacrisis worden de Golden Globes dit jaar bijna twee maanden later dan gebruikelijk uitgereikt. De nominaties worden op 3 februari aangekondigd.