Demi Lovato vertolkt de hoofdrol in de NBC-comedyserie Hungry. De serie draait om de leden van een praatgroep voor mensen met eetproblemen.

De 28-jarige Lovato speelt een lid die deel uitmaakt van deze vriendengroep, die elkaar helpen bij hun probleem, maar ook hun zoektocht naar de liefde, succes.

Sean Hayes, bekend als Jack uit Will & Grace, is naast Lovato producent van de serie. De actrice en zangeres was in het laatste seizoen van die show te zien als Jenny, de draagmoeder van Will. De serie wordt geschreven door Suzanne Martin, die ook meewerkte aan laatstgenoemde serie en de sitcom Frasier.

Lovato speelde eerder in meerdere series en films. Op haar tiende brak ze door in de serie Barney & Friends en later was ze te zien in Disneyfilms Camp Rock (2008) en het vervolg hierop. Op de soundtrack van die eerste film stond haar duet This Is Me met Joe Jonas, dat Demi haar eerste hit opleverde.

Het is nog niet bekend wanneer de serie te zien zal zijn.