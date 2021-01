HBO Max is bezig met het ontwikkelen van een televisieserie over Harry Potter, schrijft The Hollywood Reporter. Het streamingplatform zou met meerdere scenarioschrijvers in gesprek zijn.

HBO Max, dat onderdeel is van filmgigant Warner, voert verkennende gesprekken met meerdere partijen en heeft nog geen keuze gemaakt voor één of meerdere scenarioschrijvers.

Ook heeft HBO Max nog geen acteurs op het oog. Volgens The Hollywood Reporter zal de rechtenkwestie daarnaast nog volop uitdagingen met zich meebrengen.

J. K. Rowling, auteur en bedenker van de zevendelige Harry Potter-boekenreeks, heeft grote zeggenschap over alles wat er met de jonge tovenaar en zijn vrienden verdiend kan worden.

Warner Bros heeft daarentegen wel de streamingrechten van de Harry Potter-franchise in zijn bezit. Die overeenkomst loopt echter in het jaar 2025 af. Er is dus haast geboden bij de ontwikkeling van de televisieserie. Warner kan ook proberen de overeenkomst te verlengen.

De acht Harry Potter films brachten wereldwijd ruim 5,7 miljard euro op.