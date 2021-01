De Italiaanse actrice Asia Argento, die eerder Harvey Weinstein van verkrachting beschuldigde, zegt dat The Fast And The Furious-regisseur Rob Cohen haar seksueel heeft misbruikt.

"Dit is de eerste keer dat ik over Cohen praat", aldus Argento in verschillende Italiaanse media. Ze bevestigde haar verhaal zondag tegenover Variety.

"Hij heeft me misbruikt. Hij dwong me GHB te drinken, daar had hij een hele fles van. Destijds had ik geen idee wat het was, maar de ochtend erop werd ik naakt wakker in zijn bed." Volgens de 45-jarige Argento vond het misbruik plaats rond opnamen voor de film xXx uit 2001, waarin ze met Vin Diesel en Samuel L. Jackson te zien was.

De beschuldigingen van Argento staan ook beschreven in haar autobiografie Anatomy of a Wild Heart, die volgende week uikomt in Italië. In eerste instantie wilde ze niks zeggen over Cohen, maar toen twee andere vrouwen (onder wie zijn dochter) hem beschuldigden van misbruik besloot ze toch haar verhaal te doen.

Argento was in 2017 een van de leidende figuren van de #metoo-beweging. Door acteur Jimmy Bennett werd ze zelf beschuldigd van seksueel misbruik in 2018. Die zaak werd geschikt door haar toenmalige partner Anthony Bourdain, die inmiddels overleden is.