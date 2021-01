Actrice Ana de Armas, die in de nieuwe biografische film Blonde over Marilyn Monroe in de huid kruipt van het sekssymbool, had negen maanden nodig om de stem van Monroe goed te kunnen imiteren.

"Ik heb m'n best gedaan", vertelt de 32-jarige De Armas, die onlangs haar relatie met Ben Affleck zag stranden, aan The Sunday Times.

"Het kostte me slechts negen maanden aan dialectlessen en oefenen, en een paar ADR-sessies", aldus de Cubaanse. Bij ADR (Automatic Dialogue Recording) moet een acteur bepaalde dialogen in een studio opnieuw opnemen. "Het was een ware martelgang, heel vermoeiend. Mijn hersenen kookten over."

Blonde, waarin ook rollen zijn weggelegd voor onder anderen Adrien Brody en Bobby Cannavale, moet dit jaar verschijnen.