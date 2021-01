Jamie Dornan heeft zich naar eigen zeggen nooit eerder zo verdrietig gevoeld als na afloop van de opnamen voor Wild Mountain Thyme (2020), over een drama in een Ierse familie.

"We filmden in het westen van Ierland met een volledig Ierse crew", vertelt Dornan, die zelf uit Noord-Ierland komt, in een gesprek met Eddie Redmayne voor Variety. "Iedereen had het enorm naar z'n zin. Het regende constant, maar dat deerde niemand."

Toen de opnamen voorbij waren, ging de 38-jarige Dornan verdrietig terug naar zijn trailer. "Ik kreeg een heel rare, fysieke reactie toen ik me realiseerde dat mijn tijd op de set erop zat. Ik stortte in en kon niet ophouden met huilen."

Dornan kruipt in Wild Mountain Thyme in de huid van Anthony, die getrouwd is met Rosemary (Emily Blunt). "Vol vertrouwen speelde ik iemand met weinig zelfvertrouwen. Als persoon heb ik ook niet veel zelfvertrouwen, daar hebben veel acteurs last van. Het spelen van Anthony gaf mij de kans om al mijn rare kanten als Jamie te laten zien."