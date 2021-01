De nieuwe film van regisseur David Verbeek, Dead & Beautiful, zal in het najaar in de Nederlandse bioscopen te zien zijn, hebben producent Lemming Film en distributeur Periscoop zaterdag bekendgemaakt.

De Engels en Mandarijn gesproken vampierenfilm, waarin acteur Gijs Blom een hoofdrol speelt, beleeft zijn premiere komende week op de digitale editie van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR).

Dead & Beautiful is een psychologische thriller over een groep jonge, steenrijke vrienden in een futuristische Aziatische metropool die in hun zoektocht naar spanning ten onder gaan aan een volkomen uit de hand lopend gedragsexperiment.

Verbeek studeerde film, fotografie en filosofie aan de New School University in New York en filmregie aan de Nederlandse Filmacademie. Zijn werk heeft vanaf het begin een internationaal podium gevonden. Na zijn afstuderen vertrok hij naar China waar hij Shanghai Trance maakte, dat werd geselecteerd voor de Tiger-competitie van het IFFR in 2008.

Zijn volgende film RU There bereikte het prestigieuze festival van Cannes in 2010. De film werd geselecteerd voor het programmaonderdeel Un Certain Regard. De producties die hij daarna maakte, werden allemaal geselecteerd voor grote festivals zoals die in Toronto, Chicago en Rome.

Blom is, als de bioscopen na deze huidige lockdown weer opengaan, eerst nog te zien in het dure oorlogsepos De Slag om de Schelde. Die film zou eerst in december uitkomen, maar dit moest worden uitgesteld vanwege de coronapandemie. De duurste Nederlandse film in vijftien jaar tijd kreeg wel al lovende kritieken.