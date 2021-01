Boris Karloff, die in de jaren dertig in verschillende films als het monster van Frankenstein te zien was, wordt het onderwerp van een nieuwe documentaire.

De film, die Boris Karloff: The Man Behind the Monster heet, wordt volgens Variety deels gebaseerd op het boek Boris Karloff: More Than a Monster uit 2010. Het boek werd geschreven door Stephen Jacobs, die nu als consultant bij de documentaire betrokken is.

De film wordt geregisseerd door Thomas Hamilton, geproduceerd door Tracy Jenkins en deels geschreven en geproduceerd door Ron MacCloskey. MacCloskey besteedde meer dan twintig jaar aan het project en reisde de wereld rond om interviews over Karloff af te nemen. Hij interviewde onder anderen regisseur Guillermo del Toro, acteur Christopher Plummer en regisseur en scenarioschrijver John Landis.

Boris Karloff was de artiestennaam van de Engelse acteur William Henry Pratt. Hij had al in meer dan tachtig films gespeeld voor hij werd gecast als het monster van Frankenstein. In die hoedanigheid was hij te zien in Frankenstein (1931), Bride of Frankenstein (1935) en Son of Frankenstein (1939).

De film moet in oktober uitkomen. In november is het precies negentig jaar geleden dat de film Frankenstein is uitgebracht.