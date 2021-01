HBO werkt aan een serie gebaseerd op Tales Of Dunk And Egg, de boekenserie van George R.R. Martin, meldt Variety donderdag.

Tales Of Dunk And Egg speelt zich afspeelt in dezelfde wereld als de Game Of Thrones-reeks, zo'n 90 jaar voordat die inmiddels wereldberoemde saga van start gaat. Het nieuws is opvallend, omdat Martin eerder ooit aangaf niet van plan te zijn Tales Of Dunk And Egg naar het scherm te brengen.

HBO wilde het nieuws donderdag niet bevestigen. De zender maakte eerder wel bekend dat er twee andere spin-offs rond Game Of Thones in productie waren. Een daarvan, House Of The Dragon, gaat over de Targaryen-dynasty en moet in 2022 klaar voor uitzending zijn. Een andere prequel, waarin Naomi Watts de hoofdrol zou spelen, werd uiteindelijk geschrapt.

Tales Of Dunk And Egg bestaat uit drie delen: The Hedge Knight, The Sworn Sword en The Mystery Knig