De nieuwe James Bond-film No Time To Die is uitgesteld tot 8 oktober. Het is de derde keer sinds het begin van de coronapandemie dat de releasedatum wordt verplaatst, maakte filmstudio MGM vrijdag bekend.

De première stond oorspronkelijk gepland voor 2 april, maar vanwege het coronavirus werd in maart besloten om die datum uit te stellen naar november en later april. Nu hopen de filmmakers dat de première van de film over de Britse spion in oktober kan plaatsvinden.

No Time To Die was vorig jaar maart één van de eerste grote films die werd uitgesteld. De 25e Bond-film kostte ruim 200 miljoen dollar (164 miljoen euro) om te maken en zou niet rendabel zijn met wereldwijd een groot deel van de bioscopen dicht. Spectre, de vorige James Bond-film bracht naar schatting 750 miljoen dollar op.

Voor veel insiders uit Hollywood komt het recentste uitstel dan ook niet als een verrassing, meldt Variety. Verwacht wordt dat andere studio's zullen volgen met het uitstellen van hun films. Sony maakte vrijdag al bekend onder meer Peter Rabbit 2, Ghostbusters: Afterlife en Cinderella later uit te geven.

No Time To Die wordt de laatste James Bond-film voor acteur Daniel Craig, die sinds 2006 de Britse spion in de iconische filmreeks speelt. De film wordt geregisseerd door Cary Fukunaga. Ook Rami Malek, Lashana Lync en Léa Seydoux zitten in de cast.