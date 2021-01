Michelle Pfeiffer is toegevoegd aan de cast van dramaserie First Ladies. Ze gaat daarin Betty Ford spelen, de vrouw van Gerald Ford die van 1974 tot 1977 president van de VS was, meldt Deadline vrijdag.

In het eerste seizoen van The First Lady staan Ford, Eleanor Roosevelt en Michelle Obama centraal. Volgens de makers komt het persoonlijke leven van de drie presidentsvrouwen aan bod, maar kijkt de serie ook naar de politieke invloed die zij hebben gehad.

Ford sprak zich als eerste first lady geregeld uit over maatschappelijke zaken als vrouwenrechten, seks voor het huwelijk en de verslavingszorg. Dat zorgde voor kritiek uit het conservatieve gedeelte van de Republikeinse achterban van haar man, wat haar zelfs de bijnaam 'no lady' opleverde. Na haar tijd in het Witte Huis richtte ze de Betty Ford Clinic op, een afkickkliniek in Californië.

Eerder werd al bekend dat Viola Davis in The First Lady de rol van Michelle Obama gaat spelen. Wie Eleanor Roosevelt zal vertolken is nog niet bekend.

First Ladies zal worden uitgezonden via het Amerikaanse kabelnetwerk Showtime.