Netflix heeft aangekondigd dat er een tweede seizoen van het succesvolle kostuumdrama Bridgerton komt. Dat maakte de streamingdienst donderdag bekend op Instagram.

De eerste reeks van de serie was vanaf Kerst te zien op Netflix. De streamingdienst voorspelde al snel na de release dat de serie binnen 28 dagen zo'n 63 miljoen huishoudens zou hebben bereikt.

De serie, gemaakt door Chris Van Dusen en Shonda Rhimes, is gebaseerd op de boekenreeks van Julia Quinn, die acht verhalen schreef over de familie Bridgerton. Van Dusen liet eerder al weten ook graag acht seizoenen te maken, waarin net als in de boeken een van de kinderen uit de familie centraal staat.

Het eerste seizoen draait vooral om de zoektocht naar liefde van Daphne, de oudste dochter van de familie. In het tweede boek, The Viscount Who Loved Me, staat haar oudste broer Anthony centraal. De verwachting is dat het tweede seizoen de lijn van de boeken zal volgen. Anthony wordt in de serie gespeeld door Jonathan Bailey.

Wanneer het tweede seizoen op Netflix te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.