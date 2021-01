Het derde en laatste deel van de Nederlandse filmreeks Misfit komt niet in de bioscopen uit, maar gaat dit voorjaar rechtstreeks naar Netflix.

De jeugdfilm, met Djamila en Niek Roozen in de hoofdrollen, zou eerder in december in de bioscopen gaan draaien. Door de lockdown kon dat echter niet doorgaan. Eerder stelde distributeur Splendid nog dat Misfit 3 zou gaan draaien na de lockdown.

De datum waarop de film op Netflix verschijnt, is nog niet bekend. De eerste twee films deden het goed in de bioscopen en trokken per stuk ruim 200.000 bezoekers.

Het is de tweede Nederlandse film in korte tijd die Splendid toch niet in de bioscoop uitbrengt. Eerder werd ook gemeld dat de omstreden Nederlandse oorlogsfilm De Oost, over de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië, niet meer op het witte doek wordt uitgebracht. De film verschijnt via een ander platform, maar het is nog niet bekend welk platform dat is.