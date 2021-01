Yorick van Wageningen praat het liefst niet zo veel over zichzelf of zijn privéleven, omdat hij denkt dat het goed is als mensen niet te veel over een acteur weten. Het zou zijn mogelijkheden om voor de kijker te transformeren tot een nieuw personage in de weg kunnen zitten.

"Als ik Michaël speel in De Veroordeling (een film die dit jaar uitkomt, red.), dan wil je dat je die man ziet en niet een acteur die hem speelt", aldus de 56-jarige acteur in gesprek met Playboy.

Van Wageningen denkt dat kennis over iemands privéleven de kijker kan dwarszitten bij het bekijken van een film of een serie. "Hoe meer mensen van je weten, des te meer er tussen jou en het personage staat."

Het kost de acteur, die veel internationale rollen heeft, zoals in Papillon en The Girl with the Dragon Tattoo, weinig moeite zijn privéleven voor zich te houden. "Het is in Nederland niet zo dat mensen tegen hun wil in de schijnwerpers staan. De meeste mensen zoeken het zelf op, omdat ze dat willen."

Toch geeft Van Wageningen weleens langere interviews, maar alleen als hij het belangrijk vindt dat er over een project wordt geschreven. Dat is ook het geval bij de bioscoopfilm De Veroordeling. Daarin speelt hij 'klusjesman' Michaël de Jong, die in 1999 werd verdacht in de Deventer moordzaak. "Bij een film die me zo aan het hart gaat, wil ik gewoon dat mensen ernaartoe gaan, dat verhaal horen en het onrecht ervan inzien. Daarom doe ik dit."