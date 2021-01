Tom Mesereau, de advocaat van Danny Masterson, heeft namens zijn cliënt zijn onschuld bepleit in de verkrachtingszaak waarin de That '70s Show-acteur betrokken is. Masterson zelf was woensdag niet aanwezig in de rechtszaak, schrijft Variety.

Masterson, vooral bekend van zijn rol in de serie That '70s Show, wordt ervan beschuldigd tussen 2001 en 2003 drie vrouwen te hebben verkracht.

Masterson heeft alle beschuldigingen ontkend. De acteur moet op 24 maart weer voor de rechter verschijnen. Als hij uiteindelijk wordt veroordeeld, riskeert de acteur een gevangenisstraf tot 45 jaar.

"De heer Masterson is onschuldig, en we zijn ervan overtuigd dat hij wordt vrijgesproken wanneer al het bewijs op tafel ligt en de getuigen de kans hebben gekregen om hun verhaal te doen", liet advocaat Mesereau in juni tijdens een eerdere zitting weten.

Naast de verkrachtingszaak loopt er ook een losse zaak van vier vrouwen die Masteron en de Scientologykerk beschuldigen van stalking en intimidatie. Ze zeggen dat de kerk hen heeft gestalkt en geïntimideerd om hen het zwijgen op te leggen.

De vrouwen waren zelf lid van de organisatie. Toen ze lid werden van Scientology hebben ze een document moeten ondertekenen waarin geregeld is dat alle geschillen die te maken hebben met Scientology door de kerk zelf behandeld worden, in plaats van door de rechter. De verkrachtingszaak wordt wel door de rechter behandeld.