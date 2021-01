Tom Hollands laptop sneuvelde toen de acteur te horen kreeg dat hij de rol van Spider-Man had bemachtigd. In gesprek met collega-acteur Daniel Kaluuya voor Variety vertelt de Brit dat hij het nieuws zelf online had gevonden.

Holland deed zo'n zes audities om de rol de bemachtigen. Zo moest hij een scène spelen met tegenspeler Robert Downey jr., die Iron Man in de Marvel-films speelt. Daarna volgde nog een vechtscène met Chris Evans (Captain America), waarna hij wekenlang niets van de filmstudio hoorde.

Holland was er al voorzichtig van uitgegaan dat de rol naar iemand anders was gegaan, toen hij op Instagram een aankondiging van de nieuwe Spider-Man zag. "Toen ging ik er al helemaal van uit dat ik het niet was geworden, omdat ik er niet over gebeld was", legt hij uit. "Ik opende het artikel op mijn laptop en zag mijn naam staan. Mijn laptop ging toen kapot, omdat ik hem in de lucht gooide en hij van mijn bed viel."

De feestvreugde werd nog even gedempt door de broer van de acteur. "Dit gebeurde allemaal rond de tijd dat Sony (de filmstudio achter de Marvel-films, red.) gehackt was en mijn broer dacht dat het niet echt was, omdat ik persoonlijk nog niks had gehoord. Vlak daarna werd ik door de studio gebeld met het nieuws."

Zelfs na het bemachtigen van de rol had Holland nog twijfels over hoelang hij Spider-Man mocht spelen. Hij speelde het personage voor het eerst in Captain America: Civil War (2016). "Tussen het opnemen van Captain America: Civil War en Spider-Man: Homecoming ging ik er weer van uit dat ik ontslagen was, omdat ik niets hoorde van de studio. Ik kan het niet uitleggen, maar het voelde vreselijk. Gelukkig is dat niet gebeurd, want ik geniet elke minuut van die rol."

Holland heeft de rol inmiddels vertolkt in vijf films: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame en Spider-Man: Far From Home.