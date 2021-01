Anthony Hopkins durfde bijna niet met Jodie Foster te praten toen hij hoorde dat zij zijn tegenspeelster zou zijn in de film The Silence of the Lambs.

"Ik dacht: zij heeft net een Oscar gewonnen", herinnert de 83-jarige acteur zich bijna dertig jaar na de release in een gesprek met Foster voor Variety.



Hopkins dacht in eerste instantie dat zijn agent hem een script van een kinderfilm had gestuurd toen hij de titel The Silence of the Lambs zag. Maar al snel ging hij overstag. "Na tien pagina's belde ik mijn agent en vroeg ik of deze rol mij echt aangeboden werd, want het was het beste script dat ik ooit had gelezen."



Foster was op haar beurt onder de indruk van Hopkins. "Voor we met het doornemen van het script waren begonnen, praatten we niet veel, maar zwaaiden we alleen wat naar elkaar. Toen we tegenover elkaar zaten en jij de rol van Hannibal Lecter aannam, voelde ik een kilte de kamer inkomen. Daarna was het bijna alsof we bang waren om met elkaar te praten."



Ook de stem van Hopkins' personage, een seriemoordenaar, is Foster bijgebleven. "Er zat een metaalachtig tintje aan, wat nog extra benadrukt werd door de soundmixer."