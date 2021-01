Monic Hendrickx is al sinds 1993 actief als actrice en kan in alle eerlijkheid zeggen dat ze het niet moeilijk vindt te doen. In gesprek met Nieuwe Revu zegt ze dat het haar geen moeite kost.

"Het gaat vanzelf, wat niet wil zeggen dat dit vak niet gepaard gaat met onzekerheden", aldus de 54-jarige actrice, die auditie doen nog steeds niet vindt wennen. "Maar ik heb met de jaren geleerd om dat niet meer te zien als eng of een obstakel, maar als een eigen kennismaking met een regisseur en een verhaal, waarbij het uitgangspunt is of ik daar zelf in wil passen."

Hendrickx, die bekend is door haar rollen in diverse films en de populaire serie Penoza, vindt zichzelf een goede actrice. "Niet omdat ik vind dat ik enorm veel voorstel, maar ik weet dat ik bepaalde dingen goed kan."

Niet naar de Verenigde Staten

Hoewel de actrice in Nederland bekend is, kan ze nog wel redelijk over straat. Zo af en toe wordt ze aangesproken op een rol, maar dat vindt ze vaak wel leuk. Een carrière in de Verenigde Staten had minder bij haar gepast denkt ze.

"Het is maar de vraag of ik in die wereld had gepast. In de Amerikaanse filmbranche is het nog hiërarchischer dan hier. En als je dan ziet dat je jezelf daar als ster moet opsluiten achter een hoog hek omdat je anders gek wordt gefotografeerd... Ik weet niet of ik daar zo geschikt voor ben."

Wel is ze jaloers op de tijd die er is bij buitenlandse producties, vergeleken met hier in Nederland. "In Nederland zijn er bij films en series amper repetities, dat doe je thuis en bij de kostuumdoorpas tussen neus en lippen door. Ter vergelijking: bij een buitenlandse productie als Normal People van de BBC waren er acht repetitiedagen. Ik zou heel graag die luxe een keer hebben, dat er tijd en geld is. Bij Penoza was het soms niet meer leuk, zo snel moest het er allemaal op staan."