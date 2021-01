De Amerikaanse zender TNT heeft een derde seizoen besteld van Snowpiercer, meldt de filmsite Deadline. De serie met Jennifer Connelly en Daveed Diggs in de hoofdrollen ging in 2020 van start.

Snowpiercer, in Nederland te zien op Netflix, is een reboot van de film met diezelfde titel van Bong Joon-ho. De film was weer gebaseerd op de Franse graphic novel Le Transperceneige.

In het verhaal is de wereld na een mislukte poging klimaatverandering tegen te houden in een nieuwe ijstijd terechtgekomen. De overlevenden van deze natuuromslag bevinden zich allemaal in een lange trein die baantjes om de aarde rijdt, de Snowpiercer.

De film kwam in 2013 uit en de voorbereidingen voor een serie gingen twee jaar later van start. Door geharrewar tussen verschillende showrunners, producenten en de zender ging de show pas in 2020 van start. Het tweede seizoen start zowel in de VS als in Nederland later deze maand.