Josh Duhamel is volgens Variety in gesprek om de rol van Armie Hammer in Shotgun Wedding over te nemen. Laatstgenoemde acteur liet een week geleden weten uit het project te stappen, nadat hij in opspraak raakte na uitgelekte privéberichten.

Duhamel (48) wordt daarmee de tegenspeler van Jennifer Lopez in de film die draait om een koppel, dat wordt gegijzeld op hun bruiloft.

Begin januari doken op sociale media privéberichtjes op van iemand die zegt de 34-jarige Call Me By Your Name-acteur te zijn. De afzender beschrijft daarin expliciete details over zijn seksuele voorkeuren aan een vrouw. Daarin komen zaken als verkrachting en kannibalisme voor.

De acteur noemde dit "onzinverhalen", maar besloot wel om zich terug te trekken uit de romantische film. "Gezien deze valse en bedrieglijke aanvallen op me, kan ik nu niet met een goed geweten mijn kinderen achterlaten om vier maanden een film op te nemen in de Dominicaanse Republiek." Filmstudio Lionsgate benadrukte achter Hammer te staan.

Hammer, die rollen speelde in onder meer The Social Network en The Lone Ranger, was tien jaar getrouwd met Elizabeth Chambers, maar in juli kondigden de twee aan uit elkaar te gaan. Het stel heeft twee kinderen: dochter Harper (6) en zoon Ford (3).

Duhamel is bekend van rollen in onder meer Transformers, When in Rome en Life as We Know it. Later dit jaar is hij te zien in de Netflix-stripboekverfilming Jupiter's Legacy.