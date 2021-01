Johnny Rotten is niet blij met Pistol, de nieuwe serie die wordt gemaakt over zijn band Sex Pistols. Volgens de 64-jarige voorman van de Britse punkband was hij helemaal niet op de hoogte van de productie en is de serie zonder zijn toestemming of bijdrage tot stand gekomen.

Johnny Rotten, de artiestennaam van John Lydon, kijkt daarom niet uit naar de serie, die geregisseerd wordt door Oscar-winnaar Danny Boyle. "Ze gaan proberen de reputatie van zo iets geweldigs te vernietigen. Het is ontzettend respectloos", laat hij aan DPA weten.

Eerder deze maand werd bekend dat FX Networks een zesdelige serie zal produceren over de band. "Maar daar wist ik niets van af", vertelt Rotten.

"Er is geen moeite gedaan om mij er op wat voor een manier dan ook bij te betrekken. Ik ben geschokt dat er al mensen gecast zijn, zonder hier met ons over te overleggen."

De serie wordt gebaseerd op de autobiografie van Steve Jones, gitarist van de band. "Hij is alleen uit op het geld", zegt Rotten over zijn voormalig collega. Volgens woordvoerders van FX en Boyle hebben zij wel contact opgenomen met het management van de zanger.

"Ik moet nog maar zien of ze nog eens met me willen praten", luidt het antwoord van Rotten hierop. "Vooralsnog walg ik van deze arrogantie en onwetendheid."

Er zijn veel Britse acteurs gecast om een rol te vertolken in de nieuwe serie, onder wie Toby Wallace als Steve Jones en Anson Boon als John Lydon. De eerste filmopnames staan gepland op 7 maart. Later dit jaar zal de serie uitgezonden worden op FX.