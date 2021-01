Wonka, de prequel over het personage Willy Wonka uit de Charlie and the Chocolate Factory-verhalen, komt uit in maart 2023. Warner Bros laat dinsdag weten dat de productie wegens de lockdown in Groot-Brittannië vooralsnog niet van start is gegaan.

Ook zijn er nog geen acteurs bekendgemaakt voor de nieuwe film. Wel was reeds bekend dat Paddington-regisseur Paul King de film regisseert.

Wonka draait om het personage Willy Wonka, de eigenaar van de snoepfabriek die centraal staat in Roald Dahl's boek Charlie and the Chocolate Factory. Het verhaal werd in 1971 verfilmd met Gene Wilder in de hoofdrol. Johnny Depp nam de rol van Wonka op zich in de film uit 2005, geregisseerd door Tim Burton.

De nieuwe film is een prequel en zal de jongere jaren van Willy Wonka belichten. Meer details over de nieuwe film zijn nog niet bekend.