De Nederlandse absurdistische horrorfilm De Kuthoer met Katja Herbers in de hoofdrol is binnenkort te zien in Groot-Brittannië en Ierland. De film is aangekocht door distributeur Vertigo Releasing en zal vanaf half maart in de Britse en Ierse bioscopen worden uitgebracht.

De film deed het in 2020 opvallend goed in het buitenland. De zwarte komedie is ook al aangekocht in de Verenigde Staten, Canada, Spanje en Australië. Eerder kwam de film al uit in Zuid-Korea.

De Kuthoer was de meest opvallende titel in de reeks telefilms van de NPO vorig jaar en gaat over een columniste (Herbers) die wraak neemt op trollen die haar online de huid vol schelden. Regisseur Ivo van Aart en scenarist Daan Windhorst kwamen op het idee van de film toen zij lazen wat de impact van scheldkanonnades op sociale media kan zijn.

"Het internationale succes laat zien dat het actuele onderwerp trollen op sociale media een universeel probleem is", aldus producent Sabine Brian van producent NL Film.

De Kuthoer was ook te zien op festivals in onder meer Duitsland, Canada, Roemenië, Noorwegen en de VS. Op het Fantasia Festival in Montreal won de Nederlandse film de publieksprijs. In Nederland is de film te zien via NPO Start.