Nikolaj Coster-Waldau is binnenkort te zien in de nieuwe Netflix-film Against the Ice. De Game of Thrones-acteur speelt zij aan zij met Joe Cole (Peaky Blinders), schrijft Deadline.

De vijftigjarige Coster-Waldau hielp ook mee tijdens het schrijven van de dialogen van de survivalfilm.

De film is een adaptatie van de Deense roman Two Against the Ice, van auteur en wetenschapper Ejnar Mikkelsen.

Mikkelsen baseerde de novelle op zijn eigen ervaringen uit 1910, toen hij door het ijslandschap van Groenland reisde om te bewijzen dat het land niet uit twee verschillende continenten bestaat.

De film moet in 2021 te zien zijn.