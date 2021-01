De pikante scènes uit de populaire Netflix-serie Bridgerton worden steeds vaker gesignaleerd op pornosites. Volgens diverse media zou het streamingplatform grote moeite doen om hier een einde aan te maken.

De serie is gebaseerd op de bestsellers van Julia Quinn en vertelt over Daphne die op zoek moet naar een geschikte partner. De serie speelt zich af in de achttiende eeuw, maar de makers hebben wat vrijheden genomen bij de aankleding en de casting van de serie.

In Bridgerton delen diverse hoofdrolspelers intieme momenten met elkaar. Enkele van die scènes zijn volgens de pornosites zo goed in elkaar gezet dat ze tussen het expliciete materiaal passen. Netflix is volgens The Sun echter niet blij met deze aandacht en doet er alles aan de beelden van de sites af te krijgen.

De twee hoofdrolspelers, Regé-Jean Page en Phoebe Dynevor, zouden het volgens bronnen heel lastig vinden dat de beelden nu op pornosites te zien zijn. "Ze hebben getekend voor de serie, niet voor dit misbruik van hun werk."