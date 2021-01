Een groep filmmakers en andere mensen werkzaam in de filmindustrie hebben in een open brief aan de Britse minister van Financiën om meer financiële steun tijdens de coronacrisis gevraagd. De brief, gepubliceerd in The Sunday Times, werd door meer dan veertig personen ondertekend, onder wie regisseurs Christopher Nolan en Steve McQueen.

De filmmakers waarderen de hulp die er al voor gesloten bioscopen is, maar volgens hen is er een extra steunpakket nodig om de industrie levend te houden.

"Er is geen twijfel over dat de sector overeind blijft en zal floreren wanneer er steun is, maar de nood voor financiële hulp is hoog", schrijven ze.

Bioscopen in het Verenigd Koninkrijk hebben vorig jaar meerdere periodes hun deuren moeten sluiten en zijn ook nu dicht. Ze hebben vanuit de overheid al steun gekregen en de kleinere zalen hebben aanvullende vergoedingen gekregen.

Grotere ketens hebben echter nog geen extra geld ontvangen. "De Britse bioscopen staan op de rand van de afgrond. We hebben dringend gerichte financiële steun nodig om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de magie van cinema."

Naast Nolan (Inception, Interstellar, Tenet) en McQueen (12 Years a Slave, Shame, Hunger) ondertekenden ook Jude Law, Barbara Broccoli en Richard Curtis de brief.