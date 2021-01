Waar bijna elke bioscoopfilm is uitgesteld vanwege de coronacrisis, heeft Warner Bros. besloten om Godzilla vs. Kong twee maanden eerder uit te brengen dan verwacht. De monsterfilm wordt nu uitgebracht op 26 maart in plaats van 21 mei, meldt Variety vrijdag.

In Godzilla vs. Kong zijn er hoofdrollen voor onder anderen Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall en Brian Tyree Henry. De film over het grote reptiel en de grote aap verschijnt in de Verenigde Staten tegelijkertijd in de bioscoop en op streamingplatform HBO Max.

Buiten de VS is HBO Max niet beschikbaar en komen de films exclusief in de bioscoop uit.

Warner Bros. maakte onlangs bekend alle films die voor 2021 gepland staan, op beide platformen aan te bieden. Alhoewel de filmstudio benadrukte dat het om een tijdelijke regel gaat in verband met de bioscoopsluitingen tijdens de coronacrisis, zorgde de beslissing in de afgelopen weken voor veel discussie over de toekomst van bioscoopfilms. De vrees bij veel bioscoopliefhebbers is dat steeds meer studio's ervoor zullen kiezen hun titels online uit te brengen.