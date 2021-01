Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Deze week zien we onder andere nieuwe seizoenen van animatieseries Carmen Sandiego en Disenchantment en een documentaire over dé Original-serie van 2020.

Series

Disenchantment

Seizoen 3 van Disenchantment staat nu op Netflix. Of eigenlijk: deel 3, zoals de makers het noemen. In deze animatieserie van The Simpsons-bedenker Matt Groening volgen we de middeleeuwse avonturen van de alcoholverslaafde prinses Bean, haar persoonlijke demoon Luci en de naïeve elf Elfo.

Carmen Sandiego

Er kwam ook een andere animatieserie terug: Carmen Sandiego. Het komische actie-avontuur over deze moderne 'Robin Hood' (met de stem van Jane the Virgin-bekendheid Gina Rodriguez) komt tot een einde met het vierde en laatste seizoen.

Dawson's Creek

Een trip down memory lane voor veel millennials! Dawson's Creek hield tieners zes seizoenen lang, van 1998 tot en met 2003, in haar greep. De serie speelt zich af in het fictieve stadje Capeside en draait om een jonge vriendengroep. We zien piepjonge versies van James Van Der Beek en Katie Holmes. Seizoen 1 staat nu online.

211 Bekijk de trailer van Dawson's Creek

Bling Empire

Klaar voor een duik in de levens van the rich and famous? In de realityserie Bling Empire volg je een selecte groep superrijke Aziatische en Aziatisch-Amerikaanse mensen. De groep dompelt zich volledig onder in de feesten, het drama en de glamour van LA.

Kuroko's Basketball

Zes tieners waren het zat om altijd maar te winnen met hun basketbalteam van school. Daarom besloten ze om allemaal naar een andere school te gaan. Een van hen, Kuroko, wil nu met zijn nieuwe team die ex-klasgenoten verslaan.

Als de dijken breken

De Nederlands-Belgische dramaserie Als de dijken breken (eerder al uitgezonden door de EO) focust op vijf verschillende verhaallijnen rondom een naderende watersnoodramp. Met onder andere Gijs Scholten van Aschat, Loek Peters, Susan Visser en Aart Staartjes.

94 Bekijk de trailer van Als de dijken breken

De Geheimen van Barslet

Nóg een Nederlandse serie: De Geheimen van Barslet uit 2012. In zeven afleveringen zien we steeds dezelfde vreemde gebeurtenissen die plaatsvinden in het fictieve plattelandsdorp Barslet. Elke aflevering focust op een ander personage en dus krijgen we ook steeds een ander perspectief te zien.

Films

Outside the Wire

Een snoeiharde nieuwe Netflix Original-actiefilm over een dronepiloot die in de nabije toekomst naar een oorlogsgebied wordt gestuurd. Daar moet hij een superkrachtige en geheime androïde officier (Anthony Mackie) helpen om een nucleaire aanval te voorkomen.

Easy A

De onopvallende middelbare scholier Olive (Emma Stone) liegt over een onenightstand, waarna ze door wilde geruchten wordt omringd en een heel andere reputatie krijgt. Ze weet niet goed wat ze ermee aan moet, maar besluit toch haar nieuwe imago volledig uit te buiten.

152 Trailer Easy A

Line of Duty

Aaron Eckharts personage Frank Penny is een politieagent die op zoek is naar verlossing. Wanneer de elfjarige dochter van de politiechef wordt ontvoerd, zet Frank alles op het spel om haar te redden. Om het meisje te vinden roept hij de hulp in van journaliste Ava Brooks, die de zoektocht live uitzendt op haar nieuwskanaal. Wat volgt is een zinderende race tegen de klok.

The Big Trip

Een onhandige ooievaar bezorgt een schattige babypanda op het verkeerde adres. Beer, Eland, Tijger en Konijn vangen de kleine op en beginnen aan de ultieme zoektocht. Zal het hen lukken om baby Panda veilig thuis te brengen?

Chris Rock: Tamborine

Een stand-up-special die je alle corona-ellende even doet vergeten? Die is altijd welkom, uiteraard. Deze week kun je terecht bij Chris Rock. Zijn show Tamborine (over het vaderschap, ontrouw en de Amerikaanse politiek) staat nu op Netflix.

Docu Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

De ijzingwekkende serie Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer is de nieuwe 'true crime'-sensatie van Netflix. De gesprekken over de monsterlijke seriemoordenaar - en dan met name de verhalen van mensen die hem zijn tegengekomen - geven je koude rillingen.

156 Bekijk de trailer van Night Stalker: The Hunt For a Serial Killer

Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy

Een lijvige docu over de crackepidemie in Amerika in de jaren tachtig. De impact op de zwarte gemeenschap, hoe het in de media- en popcultuur werd geportretteerd, de rol van president Reagan - alles komt voorbij.

Creating The Queen's Gambit

The Queen's Gambit was één van de populairste series van 2020. In deze minidocumentaire vertellen de makers en de cast álles. Van de prachtige sets tot de pruiken voor elk tijdperk. Een fijn extraatje voor de fans!