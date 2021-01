Soundos El Ahmadi, die het concept van de nieuwe romantische comedy Meskina bedacht, denkt met haar film geschiedenis te schrijven. De cabaretière en actrice wil met de film iets achterlaten voor de volgende generatie, vertelt ze in gesprek met VROUW.

"Ik overdrijf misschien weleens, maar ik denk écht dat we met deze film geschiedenis schrijven", aldus El Ahmadi over Meskina, dat draait om dertiger Leyla (rol van Maryam Hassouni) die geen man, kind en duidelijk carrièrepad heeft en daarom wordt bestempeld als meskina (Arabisch voor zieligerd).

"Geld neem je niet mee je graf in. Dit is wat ik wil achterlaten voor de volgende generaties: diversiteit, inclusiviteit en representatie", vervolgt de 39-jarige cabaretière, die naast acteurs als Bilal Wahib en Nasrdin Dchar zelf ook een rol speelt in de film.

"Vroeger zag ik nooit mensen die op mij leken op tv - behalve in Opsporing Verzocht met een balkje voor de ogen. Daar kan ik wel over klagen, maar ik kan er ook zelf iets aan proberen te doen. Dat is wat ik nu heb gedaan."

'Moet vijfhonderd keer harder werken'

El Ahmadi, zelf van Marokkaanse afkomst, merkt dat ze zelf ook "vijfhonderd keer harder moet werken om mee te mogen doen".

"Ik was te etnisch of exotisch, zou niet aanslaan bij de doelgroep, had een te moeilijke naam, of ze hadden al genoeg vrouwen van kleur. Een theater heeft ooit letterlijk tegen me gezegd dat ze daar geen Marokkanen wilden. Als je mijn show niets vindt: prima! Maar als je bij voorbaat mijn kwaliteiten in twijfel trekt, puur op basis van een label, dat snap ik niet."

Nu El Ahmadi Meskina heeft gemaakt, wil ze meer filmideeën uitwerken. "Erin spelen hoeft niet altijd, ik hoef niet mijn hele leven voor de camera te staan. Een tijd terug draaide alles in mijn leven om m'n werk. Nu zie ik in dat het weliswaar heel leuk is, maar dat ik mijn geluk daar niet uit haal."

De release van Meskina staat gepland voor 11 februari.