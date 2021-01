Ethan Hawke heeft een hoofdrol als schurk in de superheldenserie Moon Knight van Disney+ bemachtigd, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Hawke gaat samen met Oscar Isaac de hoofdrollen in de superheldenserie vertolken. Ook May Calamawy maakt deel uit van de cast.

Het is nog niet bekend wanneer Moon Knight verschijnt. Het productieteam hoopt in maart met de opnames te beginnen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Moon Knight is gebaseerd op het gelijknamige personage van uitgeverij Marvel Comics. De marinier die een huurling werd, maakte zijn debuut in 1975.