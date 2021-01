Patrick Dempsey is te zien in de nieuwe film Disenchanted, het vervolg van Enchanted uit 2007. Dat maakte de Amerikaanse acteur vrijdag bekend in Good Morning America.

Eerder zei ook Amy Adams al dat ze terug zou keren. Samen speelden Adams en Dempsey de hoofdrollen in de eerste film.

Disenchanted wordt gemaakt door Disney en is later te zien op het streamingplatform Disney+. Wanneer precies is nog onduidelijk. Volgens Dempsey gaan de opnames in het voorjaar van start.

Enchanted was een groot succes. De animatiefilm gaat over Giselle (Amy Adams) die vanuit een getekende sprookjeswereld plotseling in New York terechtkomt. Daar ontmoet ze Robert, gespeeld door Dempsey, met wie ze allerlei avonturen beleeft.