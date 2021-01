Emma Thompson is gecast voor een nieuwe verfilming van Roald Dahl's klassieker Matilda, meldt Deadline. De Britse actrice gaat de rol spelen van Trunchbull, de boosaardige schooldirecteur van het hoofdpersonage.

De elfjarige, nog onbekende Alisha Weir gaat de titelrol spelen in de film, die in première zal gaan op Netflix.

Het boek uit 1988 gaat over het meisje Matilda, dat ontzettend slim is maar door haar familie wordt gepest. Als ook de directrice van haar nieuwe school aan het treiteren slaat, blijkt dat Matilda bovennatuurlijke krachten heeft waardoor ze voorwerpen kan verplaatsen zonder ze aan te raken.

Het boek werd in 1996 verfilmd met Mara Wilson in de titelrol. Danny DeVito en Rhea Perlman speelden haar ouders.

In 2011 ging een musicalversie van het verhaal in première op West End in Londen. Het theaterstuk, dat twee jaar later ook op Broadway opende, is de basis van de verfilming die Netflix nu in de maak heeft.

Captain Marvel-actrice Lashana Lynch gaat daarin de lieve juf van Matilda, Miss Honey, spelen. De regie is in handen van Matthew Warchus, die ook bij de toneelversie betrokken was.