Het lijkt erop dat de geruchten dat Chris Evans in een nieuwe film zou terugkeren als Captain America niet kloppen. Nadat Deadline schreef dat de acteur op het punt stond een contract te tekenen, laat de acteur op Twitter weten dat dit nieuws voor hem is.

Volgens de bronnen van Deadline ging het om minstens één nieuwe film, maar mogelijk twee. Ook werd voor mogelijk gehouden dat hij zou verschijnen in een film met meerdere superhelden van Marvel.

De acteur laat dus op Twitter weten dat hij zelf van niets weet. Wel heeft hij genoten van de reactie van de gebruikers van het sociale medium op het gerucht. "De gifs waren hilarisch, goed werk mensen", schrijft hij.

Evans kondigde in 2018 aan dat het vierde deel van Avengers de laatste film zou zijn waarin hij Captain America zou spelen. Captain America: The First Avenger uit 2011 was het eerste deel. Daarop volgden onder meer The Winter Soldier en Civil War.