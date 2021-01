David O. Russell heeft de cast van zijn nieuwe film, waarover nog weinig details bekend zijn, uitgebreid met onder meer Robert De Niro en Chris Rock, meldt Deadline vrijdag. Ook Mike Myers, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon en Rami Malek zullen rollen gaan vertolken.

De productie van de film zou onlangs van start zijn gegaan in Californië. Eerder werd al bekend dat ook Christian Bale, Margot Robbie en John David Washington op enig moment op de set worden verwacht.

Veel is er verder niet bekend over het nieuwe project van de regisseur, die eerder onder meer The Fighter, Silver Linings Playbook en American Hustle maakte. Ook een titel is nog niet naar buiten gebracht. De laatste film die Russell regisseerde was Joy uit 2015, met Jennifer Lawrence in de hoofdrol.