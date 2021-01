Saved by the Bell-acteur Dustin Diamond heeft kanker die pas recentelijk in een vergevorderd stadium is ontdekt. Dat bevestigt zijn woordvoerder aan de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.

De kanker is uitgezaaid door het hele lichaam van de 44-jarige acteur. Hij krijgt momenteel zijn eerste chemotherapie. Diamond ontdekte recentelijk een gezwel in zijn keel, waarna de diagnose kanker werd vastgesteld.

Volgens zijn woordvoerder heeft Diamond daarnaast gordelroos, een infectie die voor huiduitslag zorgt en vaak pijnlijk is en veel jeuk veroorzaakt.

Diamond werd afgelopen weekend opgenomen in een ziekenhuis in Florida. Toen vreesde TMZ al dat de acteur mogelijk kanker zou hebben. In zijn familie zijn meerdere kankerdiagnoses vastgesteld, meldt de entertainmentsite. Zo overleed zijn moeder aan borstkanker.

Diamond is vooral bekend van zijn rol als Screech in de tienerserie Saved by the Bell. Hij vertolkte het personage, met tussenpozen, dertien jaar lang.