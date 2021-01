Cardi B heeft voor het eerst een hoofdrol in een film bemachtigd, schrijft Variety donderdag. De Amerikaanse, die voornamelijk bekend is als rapper, speelt de hoofdrol in Assisted Living.

In de film kruipt Cardi B in de huid van Amber, die in de problemen komt na een mislukte overval. Om aan de politie en haar voormalige bendeleden te ontsnappen, besluit ze zich te vermommen als een oudere vrouw in het verzorgingstehuis van haar oma.

Het is niet de eerste keer dat de 28-jarige Cardi B in een film te zien is. Zo speelde ze in de film Hustlers (2019). Ook zal ze te zien zijn in het negende deel van de Fast & Furious-filmreeks.