Oprah Winfrey wordt het onderwerp van een tweedelige biografische documentaire op Apple TV+, schrijft Deadline donderdag.

Regisseur Kevin MacDonald en producent Lisa Erspamer, onderdeel van het team achter de biografische film over Whitney Houston, maken de documentaire over de 66-jarige Winfrey.

De voormalige talkshowhost liet een paar jaar geleden aan Erspamer weten dat ze die film over Houston "onverschrokken" vond. De producent was eerder tien jaar lang als producent betrokken bij The Oprah Winfrey Show.

Winfrey maakte in 2018 bekend dat ze een meerjarige samenwerking met Apple was aangegaan. Ze is ondertussen ook voorzitter en CEO van haar eigen tv-zender Oprah Winfrey Network (OWN). Ook heeft ze haar eigen tijdschrift.