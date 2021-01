De opnamen van het vierde seizoen van Stranger Things verlopen vanwege de coronacrisis een stuk langzamer dan gepland, vertelt Gaten Matarazzo donderdag aan het Amerikaanse blad People.

"Het proces verloopt echt een stuk trager en dat zegt wel iets, want normaal gesproken nemen we al uitgebreid de tijd voor deze serie", aldus de achttienjarige acteur, die in de serie Dustin Henderson speelt.

"We zouden het allemaal liever anders zien, maar we doen ons best en zien wel wat er op ons afkomt", gaat Matarazzo verder. "Het belangrijkste is dat we allemaal veilig blijven."

Netflix liet in november weten dat de opnamen voor het vierde seizoen van Stranger Things waren hervat. In het voorjaar van 2020 moesten die vanwege het coronavirus na ongeveer een maand worden gestaakt.

Naast Matarazzo doen onder anderen Winona Ryder, Millie Bobby Brown en Finn Wolfhard weer mee aan de serie. Ook maken enkele nieuwe personages hun opwachting. Een releasedatum van de vierde reeks is nog niet bekendgemaakt.