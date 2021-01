Chris Evans staat op het punt een contract te tekenen voor een Marvel-film waarin hij mogelijk opnieuw als Captain America te zien zal zijn, vertellen ingewijden donderdag aan Deadline.

Volgens bronnen gaat het om minstens één nieuwe film, maar mogelijk twee. Het is onwaarschijnlijk dat er een nieuwe franchise rond de soldaat met superkrachten wordt geïntroduceerd. Mogelijk maakt Evans zijn opwachting in een film rond een andere superheld.

Evans kondigde in 2018 aan dat het vierde deel van Avengers de laatste film zou zijn waarin hij Captain America zou spelen. Captain America: The First Avenger uit 2011 was het eerste deel. Daarop volgden onder meer The Winter Soldier en Civil War.

In de afgelopen maanden zou Evans opnieuw met Marvel in gesprek zijn gegaan over Captain America. Marvel wil niet op de geruchten ingaan.