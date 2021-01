In het vervolg van Sex and the City zal hoofdrolspeler Kim Cattrall definitief niet worden vervangen, bevestigt Sarah Jessica Parker aan TMZ. Afgelopen week werd bekend dat er een vervolg komt op de populaire serie, zonder Cattrall in de rol van Samantha Jones.

"We zijn niet van plan een vierde personage te bedenken", zei Parker, die samen met Kristin Davis en Cynthia Nixon wel terugkeert in de nieuwe reeks. "We hebben de stad New York als geweldig personage. En er komen zat andere personages die we erg leuk vinden."

Eerder deze week werd bekend dat de HBO-serie nieuw leven wordt ingeblazen. Cattrall keert niet terug omdat ze er geen zin in zou hebben. Ook vertelde de actrice in het verleden dat het niet goed klikte met Parker, wat zij tot op heden blijft ontkennen.

De nieuwe serie heet And Just Like That..., en richt zich op de levens van Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) en Miranda Hobbes (Nixon). De actrices zijn inmiddels vijftigplussers en hebben weer het nodige meegemaakt op liefdesgebied en in hun vriendschap. Vooralsnog beginnen de opnames deze lente in New York. Er worden tien afleveringen gefilmd van dertig minuten.

Sex and the City, gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell, was van 1998 tot 2004 te zien. Er werden in 2008 en 2010 al twee films als vervolg gemaakt.