Het aankomende vijfde seizoen van HBO-serie Insecure wordt het laatste. Dat maakt hoofdrolspeelster en medebedenkster Issa Rae woensdag bekend op Twitter.

"Ik heb heel veel zin om ons vijfde en laatste seizoen te filmen", schrijft Rae. "We hadden dit verhaal niet kunnen vertellen zonder de enorme steun van ons publiek en het vertrouwen van HBO. Tot snel!"

Het slot van Insecure moet later dit jaar verschijnen. De opnames gaan deze maand nog van start. Het eerste seizoen van de serie, die losjes is gebaseerd op de webserie Awkward Black Girl van Rae, werd in 2016 uitgezonden. De serie wordt geprezen door critici en heeft meerdere prijzen gewonnen.