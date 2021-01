Naast Jason Statham zijn ook acteurs Aubrey Plaza en Cary Elwes en rapper Bugzy Malone te zien in de nieuwe spionnenfilm van Guy Ritchie, schrijft The Hollywood Reporter woensdag.

Statham speelt Orson Fortune, een MI6-agent die de opdracht krijgt om de verkoop van nieuwe dodelijke wapens te onderzoeken en te stoppen. Welke rollen Plaza (Parks And Recreation), Malone en Elwes (Stranger Things) spelen, is niet bekend.

De opnames voor de film, waarvan de titel nog niet bekend is, beginnen deze week in Qatar. Vervolgens wordt er ook in Turkije gefilmd.

Voor Statham is het niet de eerste keer dat hij samenwerkt met Ritchie. Eerder maakten de twee onder meer Wrath of Man.