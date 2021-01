Er is een film over de in 2018 overleden Amerikaanse senator John McCain in de maak, meldt Variety woensdag. Cindy McCain, de weduwe van de voormalige presidentskandidaat, werkt als uitvoerend producent mee aan het project.

De film wordt gebaseerd op The Luckiest Man: Life with John McCain, een biografie uit 2020 die is geschreven door zijn politiek adviseur en goede vriend Mark Salter. Laatstgenoemde zal ook het script voor zijn rekening nemen.

Salter doet dat samen met Craig Turk, die eerder meewerkte aan series als The Good Wife. Turk was in 2000, toen de senator voor de eerste keer een gooi deed naar het presidentschap, juridisch adviseur van McCain.

"Johns verhaal vertelt over zijn heldendaden", aldus Cindy McCain. "Er is geen beter moment dan nu om over deze verhalen te vertellen. Ik verheug me erop om zijn leven en erfgoed met een groot publiek te delen en ik ben overtuigd dat de film voor veel mensen een enorme inspiratiebron zal zijn."

McCain overleed op zaterdag 25 augustus 2018 op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor.

McCain was een Republikein, maar stond binnen en buiten zijn partij bekend om zijn onafhankelijkheid. Met die reputatie werd hij een van de belangrijkste Amerikaanse senatoren en kwam hij zeer dicht bij het presidentschap. In 2000 en 2008 deed McCain een poging om president van de Verenigde Staten te worden.