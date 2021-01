No Time To Die, de nieuwste James Bond-film, is opnieuw uitgesteld. Vanwege de coronapandemie en het sluiten van bioscopen in de hele wereld is besloten de film nu in de herfst uit te brengen.

De 25e James Bond-film zou rond Pasen uitkomen, maar niet alleen in Nederland zijn bioscopen al maandenlang dicht en dus wachten de distributeurs liever met de film uitbrengen.

Bioscoopeigenaar Carlo Lambregts is degene geweest die het gerucht over de uitstel heeft aangewakkerd in gesprek met BN De Stem. Filmsite Deadline is aan de hand van zijn woorden gaan doorvragen bij diverse andere bronnen en kan aan de hand daarvan bevestigen dat de film niet snel te zien zal zijn.

No Time To Die, waarin Daniel Craig opnieuw in de huid kruipt van agent 007, zou eigenlijk in november 2019 uitkomen. Sindsdien is de release iedere keer met enkele maanden uitgesteld. De eerste trailers van No Time To Die zijn wel al verschenen en ook is de titelsong van Billie Eilish al maanden uit.