De film Wonder Woman 1984 is vanaf 10 februari in de Nederlandse bioscopen te zien. Nu de lockdown met drie weken is verlengd, is ook de release opgeschoven, zo heeft Warner Bros. Nederland dinsdag bekendgemaakt.

Eigenlijk stond de al eerder uitgestelde release op 20 januari gepland, zo werd aangekondigd toen de lockdown vorige maand van start ging. Nu ook bioscopen in ieder geval tot en met 9 februari dicht moeten blijven, is de datum opnieuw verplaatst.

Vanwege de coronacrisis werd de première van Wonder Woman 1984 meerdere malen uitgesteld. Ook na de aankondiging van de dinsdag verlengde lockdown in december was dit het geval.

Actrice Gal Gadot keert in het vervolg van de film uit 2017 terug als superheldin. Patty Jenkins was opnieuw verantwoordelijk voor de regie.