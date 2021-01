Nicole Kidman was tijdens de opnames van de serie The Undoing ziek als gevolg van de scènes die ze moest spelen. In de podcast WTF with Marc Maron vertelt de actrice dat dit komt doordat haar immuunsysteem het acteren niet kan onderscheiden van het echte leven.

Kidman beschrijft hoe intense rollen ook buiten de set invloed op haar kunnen hebben. Zo vertelt ze dat ze een onrust over zich voelde rond de opnames van The Undoing, waarin ze een psycholoog speelt die betrokken raakt bij een moordzaak.

"Ik werd behoorlijk ziek en ik denk dat dit iets is wat acteurs vaker overkomt", legt Kidman uit. "Ik lag er een week uit. Mijn immuunsysteem snapt het verschil niet tussen wat acteren is en wat er gebeurt in het echte leven. Ik heb geen techniek onder de knie waarmee ik mijn lichaam en brein kan zeggen dat ik alleen aan het acteren ben."

"Als ik een zware rol heb, slaap ik slecht en voel ik me niet goed", aldus de Australische actrice. Ze zegt daarom blij te zijn met de afwisseling met minder intense rollen, zoals de musicalster die ze speelt in The Prom. "Daarvoor mocht ik dansen en met iedereen knuffelen", vertelt ze lachend.

Kidman is momenteel in onderhandeling om de rol van actrice Lucille Ball, van de serie I Love Lucy, op zich te nemen. Javier Bardem zou haar tegenspeler Desi Arnaz gaan vertolken. De film van Aaron Sorkin zal gaan over een week waarin Ball en Arnaz in een crisis in hun carrière en hun huwelijk belanden.