Martijn Lakemeier (27), binnenkort te zien in de grootschalige productie De Oost, is een van de tien jonge Europese acteurs die is geselecteerd voor het European Shooting Stars-evenement. De acteur wordt hiermee in de schijnwerpers gezet voor een groot publiek.

European Film Promotion selecteerde tien acteurs die tijdens het filmfestival van Berlijn, dat online plaatsvindt van 1 tot en met 5 maart, in de schijnwerpers staan. Het tiental krijgt van 23 tot en met 25 februari de kans grote producenten en andere acteurs te ontmoeten.

Lakemeier maakte met zijn rol in De Oost indruk op de jury, die de acteur prijst om "zijn emotioneel boeiende optreden". De acteur is de jongste Gouden Kalf-winnaar ooit. Hij won als vijftienjarige de prijs voor zijn rol in Oorlogswinter. Ook kreeg hij de Rembrandt Award voor Beste Nederlandse Acteur.

Daarna speelde Lakemeier rollen in diverse films en series, waaronder De Marathon, Hollands Hoop en Adios amigos. Binnenkort is hij te zien in Doodstil van regisseur Willem Gerritsen en De Oost van Jim Taihuttu, waarin hij de hoofdrol heeft tegenover Marwan Kenzari.



Andere acteurs die op eerdere edities van het festival in Berlijn werden geselecteerd voor de Shooting Stars zijn onder meer Kenzari, Hannah Hoekstra, Sylvia Hoeks en Lotte Verbeek. Alle vier hebben inmiddels een internationale carrière opgebouwd.