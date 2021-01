Het nieuwe vervolg van Sex and the City levert de drie hoofdrolspelers 1 miljoen dollar (822.267 euro) per aflevering op, vertellen bronnen aan diverse Amerikaanse media waaronder Variety.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis en Cynthia Nixon keren terug als Carrie, Charlotte en Miranda in de nieuwe serie die maandag officieel is aangekondigd. In totaal worden er tien afleveringen gemaakt. De actrices hebben niet alleen de hoofdrol, maar zijn ook als producenten aan de serie verbonden.

Over de nieuwe reeks, die And Just Like That... zal gaan heten, is nog niet heel veel bekend. De reeks volgt de drie vriendinnen die nu allemaal in de vijftig zijn. Samantha Jones, gespeeld door Kim Cattrall, keert niet terug. Dit besluit volgt na een openlijke ruzie waarbij Cattrall diverse keren uithaalde naar haar collega's. Parker stelde maandag in een reactie op een fan dat de actrice gemist zal worden en dat er geen sprake is van ruzie.

Volgens Variety is 1 miljoen dollar niet een heel uitzonderlijk salaris: ook Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Jeff Bridges en Patrick Stewart ontvingen een vergelijkbaar bedrag per aflevering voor de series waar zij in speelden.